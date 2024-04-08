美國法院頒令 禁深圳海能達對講機產品在全球銷售

▲ 美國法院頒令，禁止深圳海能達對講機產品在全球銷售。

美國法院頒布法令，本月2日起，禁止深圳海能達旗下含有對講機技術的產品在全球銷售，並處以每日100萬美元罰款。海能達回應稱，將爭取最短時間解禁。

海能達周一（8日）發佈公告指，公司於2022年6月向深圳市中級人民法院訴請公司全新設計開發的H系列產品，不侵犯MOTOROLA SOLUTIONS INC.及 MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN.BHD.商業秘密和版權。MOTOROLA向美國伊利諾伊州聯邦地區法院提交了禁訴令動議，要求公司撤回案件起訴，美國法院今年3月25日批准該動議。近日公司收到美國法院的判令，認定公司未完全遵守禁訴令，臨時禁止公司在全球範圍內銷售雙向無線電技術產品。

公告指，目前公司已撤銷深圳案件的起訴，同時按要求暫停銷售雙向無線電技術產品，並已向美國法院申請撤銷上述判令，近日正在美國法院持續進行聽證。公司將進一步採取各項應對措施，爭取最短時間撤銷上述判令。在A股上市的海能達今股價大跌近一成，開市即時跌停。

第一財經引述海能達內部人士指，公司收到美國法院判令後已通知代理商停售信息，淘寶、京東的產品也已經下架。專業無線通信設備制造業收入已佔該公司營業收入比重的83.31%，其中雙向無線電技術相關產品為主要構成，可見，相關產品停售對其業務帶來的直接負面影響。

公開資料顯示，成立於1993年的海能達，主要生產各類無線電設備，現為全球第二大無線電終端生產商，市場份額佔一成以上，在市場有「小華為」的稱號。

責任編輯：陳建錫