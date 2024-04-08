  • 27°C
香港時間 : 2024408日 (週一) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國法院頒令 禁深圳海能達對講機產品在全球銷售

經濟脈搏 10:11 2024/04/08

分享：

分享：

美國法院頒令，禁止深圳海能達對講機產品在全球銷售。

美國法院頒布法令，本月2日起，禁止深圳海能達旗下含有對講機技術的產品在全球銷售，並處以每日100萬美元罰款。海能達回應稱，將爭取最短時間解禁。

海能達周一（8日）發佈公告指，公司於2022年6月向深圳市中級人民法院訴請公司全新設計開發的H系列產品，不侵犯MOTOROLA SOLUTIONS INC.及 MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN.BHD.商業秘密和版權。MOTOROLA向美國伊利諾伊州聯邦地區法院提交了禁訴令動議，要求公司撤回案件起訴，美國法院今年3月25日批准該動議。近日公司收到美國法院的判令，認定公司未完全遵守禁訴令，臨時禁止公司在全球範圍內銷售雙向無線電技術產品。

公告指，目前公司已撤銷深圳案件的起訴，同時按要求暫停銷售雙向無線電技術產品，並已向美國法院申請撤銷上述判令，近日正在美國法院持續進行聽證。公司將進一步採取各項應對措施，爭取最短時間撤銷上述判令。在A股上市的海能達今股價大跌近一成，開市即時跌停。

第一財經引述海能達內部人士指，公司收到美國法院判令後已通知代理商停售信息，淘寶、京東的產品也已經下架。專業無線通信設備制造業收入已佔該公司營業收入比重的83.31%，其中雙向無線電技術相關產品為主要構成，可見，相關產品停售對其業務帶來的直接負面影響。

公開資料顯示，成立於1993年的海能達，主要生產各類無線電設備，現為全球第二大無線電終端生產商，市場份額佔一成以上，在市場有「小華為」的稱號。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 科技戰 深圳 美國 中國 中美關係

上一篇文章

內地六大行去年按揭貸款縮水5000億

下一篇文章

內地清明連假新樓成交面積按年跌逾三成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款