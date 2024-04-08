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內地六大行去年按揭貸款縮水5000億

經濟脈搏 13:20 2024/04/08

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內地六大行按揭貪款餘額減少。

受樓市低迷、提前還貸等因素影響，內地六大國有銀行去年底按揭貸款餘額合計約26萬億元（人民幣，下同），較上一年同期減少逾5000億元。

21世紀財經報道統計指，根據銀行披露的2023年年報，六大國有銀行中，工、農、中、建、交五家的按揭貸款餘額均接年減少，僅郵儲銀行一家增長。其中，農業銀行個人按揭貸款餘額跌幅最大，較上年末減少逾1757億元。而其個人消費貸款、個人經營貸款均按年增長，分別為75.9%、29.4%。

作為國內揭貸款餘規模最大的商業銀行，建設銀行餘額仍居首位達6.39萬億元，但按年計亦有所減少。

在全國主要性股份制銀行中，5家銀行按揭貸款餘額按年減少，其中民生銀行、興業銀行、渤海銀行按年減少均超200億元，招商銀行、光大銀行降幅較小。

另外，按揭貸款資產質量的下滑，在各銀行個人貸款不良率水平中也相當明顯。截至2023年底，六大行中有五家按揭貸不良率比上月一年同期上升，其中工商銀行和建設銀行按揭不良率按年均上升5個點子，僅交通銀行、郵儲銀行按揭不良率錄得下降，分別為0.37%、0.55%。

責任編輯：陳建錫

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