美國財政部：中美擬再舉行模擬金融衝擊演習

路透社引述美國財政部官員表示，美國和中國正在深化在金融穩定問題上的合作，在最近一次應對一間大型銀行倒閉的模擬演習後，計劃再進行兩次金融衝擊模擬。

這些官員指，新的演習將在4月或5月舉行。其中一次演習將涉及重大外部衝擊，如自然災害、對銀行的網絡攻擊或新的流行病引發的運營彈性協調風險，另一次演習將涉及氣候變化風險對保險系統的影響。

這些官員又稱，演習將有助於在中美監管機構之間建立溝通渠道，並識別潛在的跨境傳染和其他風險領域。兩國官員就如何在壓力事件中更好地協調提出了建議。

美國財政部一直以來與日本、英國和歐洲國家等進行類似的模擬。但該些官員說，美中迄今為止還沒有進行過這樣的演習和磋商，而繪製風險地圖非常重要，擁有龐大金融體系的國家之間需要彼此這樣做，美中兩國已開始朝這個方向努力。

正在訪華的美國財政部長耶倫上周五在廣州提到，這次大型銀行倒閉演習是華盛頓與北京改善經濟對話的一個具體例子。

責任編輯：蒯宇澄

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