耶倫稱不排除對中國綠色產品出口徵關稅

▲ 耶倫指，美國不接受新產業被廉價中國進口產品擊垮。

美國財長耶倫今日（8日）表示，不排除對中國綠色能源出口採取任何措施，包括潛在的關稅。她在記者會上並警告稱，美國不會接受新產業像10年前美國鋼鐵業遭受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮。她重申不希望看到與中國的經濟關係惡化和緊張。

耶倫在接受CNBC採訪時，被問及如果中國不調整其產業激勵措施，華盛頓是否可能徵收關稅時，她說，「目前我不會排除任何可能性，我們要把一切都放在桌面上。我們希望與中國合作，看看能否找到解決方案。」

她補充說：「我考慮的不是出口限制，而是宏觀經濟政策的一些轉變，以及減少對企業的補貼，特別是地方政府的補貼。」

耶倫強調，需要在綠色科技領域創造一個公平的競爭環境，「我們只是想確保我們不會被趕出行業，並且我們的業者和勞工在這些行業中擁有機會，這將是我們未來的重要行業。」

耶倫早前在於北京舉行的新聞發布會上說，和中方的交流促進了美國的利益。

她表示，她對中國內需疲軟以及在「大規模政府支持」的推動下對電動車、電池和太陽能產品等行業的過度投資表示擔憂，「我們以前見過這樣的故事。十多年前，中國政府的大力支持導致低成本的中國鋼鐵湧入全球市場，嚴重削弱了世界各地和美國的工業。我已經明確表示，拜登總統和我不會再接受這樣的現實」。

耶倫稱，當全球市場充斥著人為製造的廉價中國產品時，「美國和其他外國公司的生存能力就會受到質疑。」

她提到，如果中國的消費者支出佔GDP的比重更大，那麼對供應面投資的需求就會減少，北京的短期解決方案是提振消費需求。

她亦談到TikTok，稱對數據有合理的國家安全擔憂，但也希望找到解決安全問題的方法。

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責任編輯：尹航

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