中國財政部：堅決反對升級綠色保護主義措施

美國財長耶倫來華的重點是中國產能問題，她稱不排除對中國綠色產品出口徵關稅。中國副財長廖岷表示，堅決反對部分發達經濟體搞「泛安全化」、升級綠色保護主義措施，中方不會坐視不理。

在耶倫舉行記者會後，中國官方公佈廖岷就耶倫訪華情況向媒體吹風並答問。關於中國的產能問題，廖岷表示，所謂「產能過剩」是市場機制發揮作用的表現，供需平衡是相對的，不平衡往往是常態，在任何實行市場經濟體制的經濟體都可能發生，在美國等西方國家歷史上也多次出現，解決這些問題主要還要依靠市場按照價值規律進行調節。

他說，貿易保護主義措施無助於解決產能問題。針對一些地方發展新興產業積極性很高的情況，中方將在充分尊重市場經濟規律的前提下，在國家層面進一步做好統籌引導，相關政策導向是公開明確的。

他強調，中方堅決反對部分發達經濟體搞「泛安全化」、升級綠色保護主義措施，這對其自身有害無益，更會嚴重侵害中企正當發展權益，中方不會坐視不理。

廖岷表示，中方認為，在新能源產業技術進步推動全球產供鏈深度調整大背景下，包括中國在內的很多國家都會面臨產業轉型和勞動力結構調整的挑戰，應客觀看待這一現象，作出務實理性的政策選擇。中方注意到美國及其他相關方的關切，願與各方加強溝通協調，在堅持市場化原則的基礎上，理性看待和妥善處理分歧。雙方將在工作組層面繼續就此保持溝通。

耶倫稱不排除對中國綠色產品出口徵關稅

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責任編輯：尹航

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