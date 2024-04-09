王文濤：對白蘭地反傾銷調查無關歐盟對華電動車調查

正在巴黎訪問的商務部長王文濤昨日（8日）與法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)會晤。外電引述法國財政部消息人士稱，王文濤對勒梅爾表示，中國對白蘭地市場展開的調查，與歐盟對中國電動車展開的調查無關。

王文濤表示，以抽樣方法的反傾銷調查正在進行，但這不一定會導致反傾銷關稅落地。

據中國商務部新聞辦公室，王文濤昨與法國白蘭地企業和行業協會座談，就法國白蘭地業對華合作情況進行交流。

不針對任何特定的歐盟成員國

王文濤指出，中方的調查是應內地產業的申請而發起，不針對任何特定的歐盟成員國，不預設調查結果，中方將依據中國法律和世貿規則公開透明開展調查，充分保障利害關係方權利。

他又指，中方願加強與法國工商界合作，促進中法經貿關係穩定發展；今年是中國「消費促進年」，消費者對優質進口產品的需求將進一步提升，歡迎法國企業積極參與，分享中國發展機遇。

商務部指，與會代表就感謝中方安排座談會，傾聽企業聲音，願意積極配合中方調查程序，並繼續深耕中國市場。

責任編輯：蒯宇澄

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