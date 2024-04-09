德國總理朔爾茨訪華前 入駐TikTok並發佈首條視頻

德國總理朔爾茨將於周六（13日）到中國進行為期3天的訪問前，德國政府發言人透露，朔爾茨在北京期間將會同中國國家主席習近平和總理李強會晤。

路透社報道，朔爾茨昨日（8日）在短片社交平台TikTok發布了其第一篇貼文。 報道稱，此舉是為了爭取更多年輕選民。

朔爾茨的第一條TikTok影片是由一個新帳號「TeamBundeskanzler」發布的，這是朔爾茨團隊的帳號。這段13秒影片中，背景放著舒緩的巴鬆管音樂，畫面沙發上放著一個公事包，最後鏡頭切換到坐在辦公桌前的朔爾茨。

報道稱，德國政府發言人赫貝斯特萊特在一份聲明中表示，「聯邦新聞局正在為越來越多地使用TikTok了解和討論政治的公民擴大資訊範圍」。 根據該聲明，朔爾茨在TikTok上的內容主要針對年輕人。

另據法新社報道，赫貝斯特萊特表示，在朔爾茨即將訪華前開設該TikTok帳號是「偶然舉動」。 他還表示，在入駐之前，德國總理辦公室已經對該平台進行了評估。

截至發稿，朔爾茨上述帳號的粉絲數已達3,079人。路透社稱，相較而言，德國極右翼政黨德國選擇黨（AfD）則在TikTok上擁有約41.1萬粉絲，非常活躍。

就任以來第二次訪華 將率德國工業代表團

朔爾茨此次訪華，將有3名內閣部長和德國工業代表團；今次將是朔爾茨就任德國總理以來第2次訪華，第一次是在22年11月。

朔爾茨此行亦會到重慶及上海。在上海停留時，將與德國企業高管舉行會談，並在上海一所大學發表演講。

朔爾茨一再強調不會與作為德國最大貿易伙伴的中國脫鉤。除了貿易問題，烏克蘭戰爭也將成為朔爾茨與習近平會談的議程，德國高層認為，中國對俄羅斯具有影響力，希望中方在調停戰事發揮作用。

責任編輯：蒯宇澄

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