美頻盤查遣返華留學生 駐美使館：堅決反對

對於中國公民入出境美國頻受滋擾，中國駐美國使館發言人表示，美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識，中方強烈不滿，堅決反對。

遠超正常執法範圍 帶強烈意識形態偏見

發言人指出，美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員特別是留學生、學者。據不完全統計，2021年7月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效材料的留學生逾70人。近期更是愈演愈烈，甚至受美方邀請來美友好訪問的中國公務人員入出境時也被無端滋擾、盤查。

發言人稱，堅決維護中國公民合法權益，對任何一個中國留學生遭受非法、粗暴對待都不能容忍，採取措施堅決維護中國公民正當合法權益。中國駐美國使館及有關總領館已向美國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多個部門提出交涉。對於此類案件，中方堅持「發生一宗，交涉一宗」，直至問題得到解決。

發言人表示，國家主席習近平本月2日應約與美國總統拜登通電話，兩國元首再次強調，要採取進一步措施擴大兩國人文交流。中方敦促美方切實落實兩國元首達成的共識，停止打着所謂「國家安全」的幌子滋擾來美中國公民，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民友好交流。

責任編輯：蒯宇澄

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