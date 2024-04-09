美參院共和黨領袖籲立法促字節跳動剝離TikTok 稱不違憲

美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）呼籲以立法方式，迫使TikTok母公司字節跳動，剝離這個有1億7千萬美國人使用的短片分享程式。

麥康奈爾形容，TikTok是美國最大的戰略對手，威脅美國數千萬家庭的安全，要求受北京當局影響的實體剝離TikTok，可扭轉對美國兒童的巨大威脅，完全不違反美國憲法先例。

眾議院上月中通過法案，內容是要求總部設於北京的字節跳動，大約在六個月內剝離TikTok在美國的資產，否則面臨禁令；法案提交由參議院審議。

另據彭博社報道，美眾議院監督委員會主席卡莫（James Comer）周一（4月8日）致函司法部長加蘭（Merrick Garland），要求司法部在4月15日之前提供文件，說明是否在調查TikTok違反了《外國代理人登記法》(FARA)，否則將通過傳票要求提供相關信息。

中方批評美方以所謂國家安全理由，任意打壓別國優秀企業，是毫無公平正義可言，而看到別人的好東西就想方設法據為己有，完全是強盜邏輯，敦促美方為各國企業在美投資經營，提供開放、公平、公正及非歧視環境，強調中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

責任編輯：蒯宇澄

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