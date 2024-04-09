王毅：中俄保持密切交往 共同反對單邊主義

中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同俄羅斯外交部長拉夫羅夫舉行會談後，今日（4月9日）共同會見記者。

中方公布，王毅表示，中國將繼續支持俄羅斯在普京總統領導下實現發展振興，支持俄羅斯人民自主選擇發展道路。

王毅說，中俄建交75年來，兩國關係歷經風雨，砥礪前進。 雙方在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作，打造了一種完全不同於冷戰時期的大國關係新範式，對維護全球戰略穩定、推動新興大國合作都具有不可取代的重要價值。 維護好、發展好中俄關係，既是中俄作為兩大鄰國的必然選擇，也完全符合兩國人民根本利益。

王毅強調，元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障。 在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高位運行，世代友好的民意基礎日益牢固，互利合作展現出廣闊前景。

中方願同俄方一道，依照兩國元首的共識，發揮好中俄高層交往機制的獨特優勢，加强两國發展規劃對接，推動各領域務實合作。雙方要以俄方今年擔任金磚國家輪值主席國和中方將在下半年接任上海合作組織輪值主席國為契機，加强两國在多邊平台的協同配合和戰略協作，實踐真正的多邊主義，推動更加公正合理的全球治理，實際推動平等有序的世界多極化和國際關係民主化，堅決反對一切單邊主義和霸權行徑，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

俄羅斯傳媒引述王毅表示，中方反對集團對抗，特别是在亞太地區，中方認為北約不應該將手伸向亞太。

拉夫羅夫感謝中方對俄總統選舉給予支持，並表示俄中關係是建立在互相尊重、平等合作和可信賴對話的基礎上。 由於兩國元首的戰略引領，俄中關係達到前所未有的高水準並持續向前發展，超越冷戰軍事同盟。

俄將延續俄中友好傳統，全面加強對華合作。俄方恪守一個中國原則，願同中方一道，保持高層密切交往，深化經貿等領域務實合作，共同辦好俄中文化年和兩國建交75週年紀念活動，增進影視、體育等人文交流。 俄方支持全球安全倡議，願同中方在金磚國家、上合組織、聯合國、二十國集團等多邊平台深化合作，推動建立更公正、更民主化的國際秩序。

責任編輯：蒯宇澄

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