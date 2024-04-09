王毅：中俄合作堅持不結盟不對抗、不針對第三方

中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同俄羅斯外交部長拉夫羅夫舉行會談後，今日（4月9日）共同會見記者。

王毅表示，中俄關係歷經風雨，歷久彌堅，日益成熟、堅韌、深厚。 雙方視彼此為優先合作夥伴，秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作精神，將雙邊關係提升至新時代全面戰略協作夥伴關係的歷史最高水平，樹立了大國、鄰國友好交往、合作共贏的典範。

他指，為進一步鞏固和發展中俄關係，要做到「五個始終」：

雙方要始終遵循元首外交的戰略引領。 習近平主席和普京總統從歷史的縱深和時代的高度把握和擘畫中俄關係，為新時代全面戰略協作夥伴關係不斷注入新的動力。 今年，兩國元首將繼續透過多種方式保持密切交往，雙方將以兩國元首共識為根本遵循，推動雙邊關係行穩致遠。

雙方要始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則。中俄經歷過風風雨雨，雙方總結歷史經驗教訓，找到了一條推動雙邊關係健康穩定發展的正確道路。 中俄今天的良好關係得來不易，值得雙方倍加珍惜、精心維護。

雙方要始終在大是大非面前堅守正道。 中俄兩國作為聯合國安理會常任理事國和主要新興大國，要旗幟鮮明站在歷史進步一邊，站在公平正義一邊，積極呼應各國人民的普遍願望和正當關切，倡導各國走對話不對抗、結伴不結盟 的國與國交往新路，反對一切霸權霸道霸凌行徑，反對冷戰思維和挑動分裂對抗，積極推動建構人類命運共同體。

雙方要始終在合作中追求普惠共贏。 中俄將更積極尋找兩國利益的匯合點，發揮各自優勢，進行互利合作，實現彼此成就。 中俄將繼續以兩國人民福祉為宗旨，倡導普惠包容的經濟全球化，共同反對單邊主義、保護主義，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鍊」，攜手維護國際產業鏈供應鏈穩定，培育帶動全球發展進步的新動能。

雙方要始終推動平等有序的世界多極化。 中俄都認為，當前世界大變局正在加速演進，「全球南方」聲勢卓然壯大，必須堅持大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務，切實推進國際關係民主化。 中俄都支持聯合國在全球治理體系中的核心地位，雙方將進一步強化國際協作。今年俄方擔任金磚國家主席國，年內中方將接任上海合作組織輪值主席國。 雙方將相互支持彼此主席國工作，點亮全球治理的「南方時刻」。

俄羅斯通訊社報道指，拉夫羅夫表示，俄中在兩國領導人的帶領下，全面戰略協作夥伴關係達到了前所未有的水平，隨著普京連任，全面加強兩國關係的政策連續性得到進一步保證。

在俄烏戰事上，拉夫羅夫稱，他與王毅討論有關議題，雙方都認為早前關於烏克蘭的會議都無視俄羅斯的利益，形容這些會議都是失敗。他們亦同意就歐亞安全舉行對話。

他又指會談期間亦有詳細討論單邊制裁造成的具體經濟差距，雙方計劃在金磚國家和上合組織框架內解決有關問題，而王毅亦已確認6月會到俄羅斯參加金磚國家外長會議。

拉夫羅夫還感謝中方就今年3月22日莫斯科地區發生的恐怖襲擊事件表達慰問，並支持俄羅斯的反恐行動。他強調，俄中兩國將持續展開合作，打擊恐怖主義。

責任編輯：蒯宇澄

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