美英澳考慮與日本就AUKUS先進能力項目合作

由美國、英國及澳洲組成的「三方安全聯盟」(AUKUS)，正考慮與日本就先進科技研發項目合作。中國批評美、英、澳三國，誘拉其他國家加入加劇亞太軍備競賽，中方嚴重關切。

美英澳三邊安全伙伴關係發表防長聯合聲明，指隨著伙伴關係「第二支柱」的推進，正考慮在個別計劃納入額外的合作伙伴，相關討論在今年展開。

聲明指，由於確認日本的實力，以及其與三國密切既有的密切雙邊防務夥伴關係，正考慮優先納入日本參與第二支柱合作。

聲明稱，三國一向明確指出，願意讓其他國家參與第二支柱計劃，考慮的因素包括科技創新、金融、工業實力、保護敏感數據及資訊的能力，以及可促進印太區和平與穩定等。

「美英澳三方安全聯盟」在2021年成立，由兩個支柱組成，第一支柱是為澳洲提供核動力攻擊潛艇，第二支柱是在量子計算、水下、超音速、人工智能及互聯網技術等領域合作，達致先進能力。

日本內閣官房長官林芳正周一表示，仍未就與「美英澳三方安全聯盟」的合作有定案。

在北京，外交部昨日回應有報道指，「美英澳三方安全聯盟」擬推動邀請日本加入以嚇阻中國時，批評美英澳不斷釋放所謂三邊安全夥伴關係擴員訊號，誘拉部分國家入夥，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定，中方表示嚴重關切。外交部又指，中方反對有關國家拼湊排他性、小圈子，製造陣營對抗，尤其日本應當深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行。

責任編輯：蒯宇澄

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