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習近平晤拉夫羅夫 稱支持俄羅斯打擊恐怖主義

國情動向 16:14 2024/04/09

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央視新聞報道，國家主席習近平今日（9日）在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。習近平表示，中方支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定；中方始終高度重視中俄關係發展，愿同俄方密切雙邊溝通。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京和習近平計劃進行會晤，但沒有給出普京可能訪華的時間表。

外長王毅早前亦與拉夫羅夫會談，表示兩國元首今年將繼續通過多種方式保持密切交往，雙方將以兩國元首共識為根本遵循，推動雙邊關係行穩致遠。

王毅談到，為了進一步鞏固和發展中俄關係，兩方要做到「五個始終」，包括雙方要始終遵循元首外交的戰略引領、雙方要始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則、雙方要始終在大是大非面前堅守正道、雙方要始終在合作中追求普惠共贏，還有雙方要始終推動平等有序的世界多極化。

在烏克蘭問題上，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，公平討論所有和平方案的國際會議。

拉夫羅夫則指出，兩國將繼續在多邊機制範圍內合作打擊恐怖主義，又感謝中方對3月22日莫斯科近郊音樂廳恐襲表達慰問，以及支持俄國對抗恐怖主義。他表示在兩國領導人帶領下，中俄全面戰略合作及互動關係已達到前所未有的水平。

外長王毅與拉夫羅夫會談。

責任編輯：蒯宇澄

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