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Zara撤出中國市場？ 品牌方闢謠：續開旗艦店

社會熱點 17:22 2024/04/09

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對於網上有傳聞指，西班牙連鎖服裝品牌ZARA在內地多個城市的分店接連關門，將逐步撤出中國市場，品牌方回應稱︰「網傳ZARA撤出中國為不實消息」，並指將繼續在部分城市開設旗艦店。

根據內媒新京報報道，ZARA方面回應媒體時說，公司正在不斷優化和升級門店，通過開設更大規模的門店，同時配備高效的數字化創新技術，為中國消費者帶來更加整合的數字化體驗。

ZARA方面也指出，兩個多月關閉9家店的數字也不准確，ZARA在過去兩個多月共關閉惠州、東莞、上海寶山這3家店舖。

據悉，公司去年8月在沈陽大悅城開設了ZARA最新形象旗艦店，並在上海推出快閃店，在中國市場推出本土聯名系列。今年將對上海南京東路ZARA旗艦店進行重裝升級。與此同時，也將繼續在部分城市開設新的旗艦店。ZARA方面強調，中國市場是ZARA以及母公司愛特思集團（Inditex）重要的戰略市場。

有內地媒體此前報道引述愛特思最新發布的2023財年報告顯示，截至今年1月31日，ZARA在全球開設了1811家門店。中國是該品牌在西班牙大本營之外，門店數量最多的國家，共計有118家。其中，中國內地的門店數為96家。

責任編輯：蒯宇澄

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