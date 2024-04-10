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商務部召開「投資中國」法國企業圓桌會 介紹營商環境

國情動向

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

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商務部召開「投資中國」法國企業圓桌會 介紹營商環境

中國商務部週一（8日）在法國巴黎召開兩場「投資中國」法國企業圓桌會。中方表示，將積極推動落實外資24條，優化營商環境，歡迎法企積極投資中國。

據商務部公佈，法國巴黎銀行、賽諾菲、威立雅、液化空氣、法雷奧、米其林、保樂利加、阿科瑪、法國電力、道達爾、蘇伊士等25家法國企業和法國展望與創新基金會、歐中投資協會等商協會參會，江蘇省、四川省進行投資推介。

中方表示，中國經濟回升向好、長期向好趨勢沒有變，仍是全球發展的最大引擎，並擁有超大規模市場，巨大需求快速釋放，智能製造、綠色能源、數字經濟等新興領域充滿商機與活力，中國仍然是全球投資的熱土。中國開放的大門越開越大，將積極推動落實外資24條，優化營商環境，歡迎法國企業積極投資中國，共享中國發展機遇。

會議期間，商務部外資司負責同志向法國企業逐一回答了對中國營商環境和市場准入的問題訴求。參會法國企業表示，通過本次圓桌會議，進一步了解中國的營商環境和吸收外資的政策舉措，堅定了在華投資發展的信心，願繼續了解中國，把握機遇，投資中國，在中國尋求更多發展機遇。

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責任編輯：尹航

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