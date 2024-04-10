▲ 惠譽下調中國評級展望 財政部：未有效反映政策作用

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）公布，維持中國發行人違約評級A＋評級，但評級展望由「穩定」轉為「負面」。中國財政部稱，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

財政部：中國經濟長期向好趨勢沒變

惠譽最新報告指，負面展望是反映中國公共財政風險愈來愈多，政府雖目標從依賴地產發展轉向更可持續的增長模式，但財政赤字、政府債務增加正侵蝕財政緩衝區。該行相信，中國政府須持續以財政政策支持增長，令債務未來數年維持上升趨勢，潛在的負債風險也可能上升。

財政部對惠譽調降中國主權信用評級展望表示遺憾，稱前期與惠譽評級團隊進行大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法。但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

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穆迪下調中國評級展望至負面 財政部：經濟回升向好態勢不變

財政部表示，長期看，保持適度的赤字規模，用好寶貴的債務資金，有利於擴大內需，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。中國政府一直堅持統籌兼顧支持經濟發展、防範財政風險和實現財政可持續等多重目標，根據形勢變化，統籌需要與可能，科學合理安排赤字規模，保持赤字率在合理水平。2024年赤字率按3%安排，整體看是適度、合理的，有利於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

財政部強調，中國經濟長期向好的趨勢沒有改變，中國政府維護良好主權信用的能力和決心也沒有改變。

財政部還提到，經過各方面協同努力，地方債務風險得到整體緩解。地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降；政府拖欠企業賬款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有所減少。總的看，目前地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。

惠譽是繼穆迪後另一家將中國信貸評級展望轉為「負面」的國際評級機構。

責任編輯：尹航

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