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習近平晤馬英九：兩岸沒心結不能解 應共同追求統一

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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習近平與馬英九事隔9年再度會晤。

中共總書記習近平周三（10日）下午在北京人民大會堂會見馬英九一行，習向馬表示，兩岸同胞都是中國人，沒有心結不能化解，沒有甚麽勢力能把我們分開。兩岸要堅決反對台獨和外部干涉，堅持九二共識，共同追求和平統一。馬重申原汁原味的九二共識，說反對台獨，兩岸要避免戰爭，但未提統一。

會晤地點選在人民大會堂一樓、用作舉辦重大外事活動或會議的東大廳，非之前所傳的福建廳及台灣廳，大陸在北門台階鋪設紅地毯迎接馬英九一行。兩人見面後握手約16秒，互相問好。習近平如上次會晤一樣稱馬英九為「馬英九先生」，馬英九則先稱習近平為「習總書記」，然後又稱呼「習近平先生」。

習指兩岸應共同追求和平統一

新華社報道，習近平致詞表示，兩岸同胞同屬中華民族，中華民族5000多年漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共御外侮、光復台灣。兩岸同胞都是中國人，沒有甚麽心結不能化解，沒有甚麽問題不能商量，沒有甚麽勢力能把我們分開。

「制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」

習表示，兩岸同胞有共同的血脈和文化，更重要的是對民族有共同的責任，要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，共同追求和平統一的美好未來。推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的九二共識，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。

大陸始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果，將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往。

馬英九則表示，堅持九二共識、反對台獨，是兩岸關係和平發展的共同政治基礎。兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應攜手前行，致力振興中華。

馬重申原汁原味的九二共識

隨行台媒《中國時報》報道，馬英九表示，最近兩岸形勢緊張，引發不少台灣民眾不安，但是他始終記得，魯迅先生說過，「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。兩岸如發生戰火，對中華民族都是不可承受的後果，雙方絕對有足夠的智慧，和平處理兩岸爭端，避免走向戰爭。

馬表示，兩岸在1992年達成，各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，未來雙方要堅持九二共識，反對台獨，互利共贏，攜手合作。

習近平與馬英九2015年11月7日在新加坡各自以領導人身份，舉行了兩岸分治66年來的首次領導人會面，當時被形容為兩岸關係的重大突破。兩人在會上以「先生」互稱，會後未簽署任何協議或發表聯合聲明。但兩個月多後，國民黨便在新一屆台灣大選中慘敗，失去執政黨地位，兩岸關係亦重新轉趨緊張。

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政治 馬英九 習近平 九二共識 兩岸關係

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