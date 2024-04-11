歐盟將調查中國風力渦輪機廠商補貼 中方批違背自由貿易原則

▲ 歐盟調查中國製風力渦輪機是否涉政府補貼。

中國商務部周三（10日）就歐盟對中國風力渦輪機供應商發起補貼調查，以及再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告等問題，向歐盟進行嚴正交涉。商務部今日指出，中方認為歐方做法明顯違背自由貿易原則，對此強烈不滿和堅決反對。

商務部表示，歐方做法將成為雙方經貿互信的破壞者，希望歐方回到合作共贏的軌道上。

（第二版更新於4月11日16:00）

商務部貿易救濟局負責人當天在布魯塞爾會見歐盟官員表示，4月9日，歐盟宣布依據《外國補貼條例》（FSR）對中國在歐盟5國的風力渦輪機供應商發起調查，這是近2個月內歐方利用FSR對中國企業發起的第4宗調查案件。中方認為，歐方迄今為止發起的FSR調查均針對中國新能源相關企業，目標指向明顯，不僅嚴重損害中國企業赴歐開展投資貿易合作的信心，干擾中歐產業互利合作，也將影響全球應對氣候變化的努力和綠色轉型的進程。

歐方在調查過程中，肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開不透明，是一種以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

此外，中方還就歐盟4月10日再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告表達嚴正立場。中方表示，歐方更新有關報告，再次對中國政策、市場環境和經濟制度進行了歪曲解讀，為後續採取歧視性的反傾銷做法製造借口，中方對此表示高度關注和強烈反對。

中方指出，世界貿易組織規則並不存在經濟“嚴重扭曲”的概念和標準，歐方以單方制定的所謂「嚴重扭曲」標準來評價中國市場經濟完全不符合事實，將給中歐經貿關係帶來消極影響和不確定性。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。

歐盟擴大中國貿易扭曲行為指南

歐盟同日更新了有關中國經濟中政府主導的扭曲行為的報告，新版本長達712頁，加入了歐盟官員所認為的電信設備、半導體、鐵路行業、可再生能源和電動汽車等領域扭曲現象的細節，同時保留了2017年初始報告中的鋼鐵、鋁、化學品和陶瓷行業。除了中國，歐盟沒有針對其他國家的類似報告。

該報告被認為是歐盟企業投訴傾銷行為時使用的工具，如發現中國的價格和成本被扭曲，則可用其他國家價格和成本來代替，以計算通常更高的反傾銷關稅。

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