內地3月CPI按年升0.1%遜預期 PPI跌幅擴至2.8%

▲ 內地公布3月通脹數據。

內地3月居民消費價格指數（CPI）按年升0.1%，升幅比上月收窄0.6個百分點，不及預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）降2.8%，降幅擴大0.1個百分點，符合預期。國統局表示，CPI升幅回落受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，PPI降幅擴大因節後生產恢復，工業品供應相對充足。

按月計，CPI降1.0%，PPI降0.1%。

國統局城市司首席統計師董莉娟指出，CPI按年升幅回落是受到食品和出行服務價格回落影響。其中，食品價格降2.7%，降幅比上月擴大1.8個百分點，影響CPI降約0.52個百分點，下拉影響比上月增加約0.35個百分點。雞蛋、鮮果、牛肉、羊肉和禽肉類價格降幅擴大；鮮菜、豬肉價格由升轉降。非食品價格升0.7%，升幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI升約0.57個百分點。服務價格升0.8%，升幅回落1.1個百分點，主要是出行類服務價格回落較多。

PPI降幅擴大受工業品供應相對充足影響。其中，生產資料價格降3.5%，降幅擴大0.1個百分點；生活資料價格降1.0%，降幅擴大0.1個百分點。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格降15.0%，非金屬礦物製品業價格降8.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降7.2%，農副食品加工業價格降4.4%，計算機通信和其他電子設備製造業價格降2.5%，上述5個行業降幅比上月均擴大，合計影響PPI降約1.62個百分點。文教工美體育和娛樂用品製造業價格連續多月上升。

內需疲弱，通縮風險仍在

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，當月CPI走勢表明中國仍面臨通縮風險，內需依然疲弱。如果沒有更具支持性的財政政策幫助，出口增長本身無法促進中國宏觀經濟活動。美國CPI意外上升，中國則下降，這表明兩國的貨幣政策立場可能繼續出現分歧，因此兩國的利率差距可能會持續存在。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，CPI受春節前後的擾動比較大，當月春節節後食品跌得多，符合季節規律；旅遊方面也因出行減少而下滑。PPI比較穩定，國內跟基建房產相關的生產資料需求較弱。從趨勢來說，今年PPI、CPI同比數據還是會往上的，因為經濟數據還是在慢慢改善。

華泰資產首席經濟學家王軍指，整體來看，中國經濟結構性復甦特點較為明顯，供給恢復強於需求，消費強於投資，外需強於內需，量的表現強於價，低通脹格局可能還將持續一段時間，這將制約企業盈利的改善。因此，結構性復甦仍需後續擴張性政策進一步發力，特別是要注重保持宏觀政策取向的一致性。