美日領導人聯合聲明 批評中國在南海危險舉動

▲ 拜登和岸田就美日合作達成多項協議。

美國總統拜登與日本首相岸田文雄周三（10日）發表聯合聲明，批評中國近期在南海採取的危險和升級性的舉動，重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。中國外交部批評美日在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關系基本準則。中方堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

聲明指，兩國依據《美日安保條例》的雙邊防務與安全合作比任何時候都更牢固，美日同盟是印太和平、安全與繁榮的基石。美方重申毫不動搖地致力於按照條約第五條保衛日本，並使用全方位能力，包括核能力。第五條適用於尖閣列島（釣魚島）。日方重申致力於加強自身防務能力和作用，以及與美國協調。

針對中國部分，聲明指，美日強烈反對中國任何通過武力或脅迫，包括通過尋求破壞日本對尖閣列島的長期與和平管理的行動而單方面改變東海現狀的企圖。美國強調所有國家能夠以符合《聯合國海洋法公約》給予的航行和飛越自由，強烈反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，包括破壞南海穩定。

兩國點名批評中國為支持其在南海的非法海洋主張，採取的危險和升級性的舉動，並破壞其他國家開發利用離岸資源，並指2016年的南海仲裁具法律約束力。聲明又提到，美日對台灣問題的基本立場保持不變，重申作為全球安全與繁榮不可或缺要素而維持台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

同時，美國主張各方需推動暢通的溝通渠道和務實措施，以減少誤判風險，防止印太地區發生衝突，而與中國包括在領導人級別在內的坦率溝通尤其重要。

拜登和岸田周四（11日）將會見菲律賓總統小馬可斯，舉行首次美日菲領導人三邊峰會。