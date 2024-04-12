▲ 美國多間航司致信布林肯 要求停止增加中美航班

美國主要航空公司和工會致信國務卿布林肯及運輸部長布蒂吉格，要求華府暫停批准美中增加更多航班，理由是中國政府持續實施反競爭政策。

在北京，外交部回應指，增加直航航班是中美元首三藩市會晤達成的共識，有利於兩國人民加強交往，增進相互了解。

據路透社報道，自2022年初俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國航機停止飛越俄羅斯領空，但中國航機繼續使用，從而享有節省時間及燃油的優勢。美國業界又表示，由於中國的航空公司屬國有企業，因此得到中國政府的一定保護。

信中呼籲暫停美中兩國之間的額外客運航班，直到美國工人和企業獲保證，可平等進入市場，以及不受中國政府現有的有害反競爭政策影響。

此外，民主、共和兩黨眾議員亦去信拜登政府，敦促拜登政府不要批准更多的美中直飛航班，除非中國航空公司遵守現有的雙邊協議。

美國運輸部早前表示，從3月31日起，中國的航空公司可將每周往返美國的航班數目，由目前的35班增加到50班，約為疫情前的三分一。

3月底起中美航空公司每周可運營往返航班100班

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