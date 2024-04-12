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王文濤冀意大利 敦促歐盟在新能源合作理性開放

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 7 小時前

最後更新： 4 小時前

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王文濤冀意大利 敦促歐盟在新能源合作理性開放

中國商務部部長王文濤與意大利副總理兼外長塔亞尼11日在意大利維羅納共同主持中意經濟合作混委會第15次會議。王文濤表示，希望意方敦促歐盟在綠色新能源領域對華合作中保持理性開放態度。

王文濤表示，中方願同意方繼續秉持絲路精神，深挖貿易潛能，提升貿易水平；優化投資結構，發展新質生產力；加強綠色合作，推動低碳轉型，為兩國全面戰略伙伴關係注入新動能。同時希望意方發揮積極作用，敦促歐盟在綠色新能源領域對華合作中保持理性開放態度。

塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願在中意全面戰略伙伴關係框架下，同中方保持對話與合作，推動雙邊貿易平衡發展，歡迎電動汽車等新能源領域中國企業赴意投資，開通兩國更多直航便利游客往來，為雙邊務實合作增添新內涵。

近期歐盟對中國電動車補貼展開調查，並將調查中國風力渦輪機廠商補貼。中方表示，歐方做法明顯違背自由貿易原則，對此強烈不滿和堅決反對。

當日上午，王文濤還應邀出席在意大利威尼斯舉辦的「馬可·波羅：歐亞之橋 繼古開今」紀念活動並致辭。他表示，中方願與意方擴大商品交流，互利共贏做大貿易蛋糕；推動技術交流，互學互鑑增強發展動能；促進人文交流，開放包容賡續傳統友誼，將馬可·波羅的先行者精神一代代傳下去，推動和平合作，共同續寫中意、中歐發展新篇章。

王文濤：對白蘭地反傾銷調查無關歐盟對華電動車調查

歐盟擬調查中國製風電設備是否獲政府補貼 中方高度關切

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中國市場 外交 新能源 經濟 補貼 電動車 歐盟 意大利 中國

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