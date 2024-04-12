不滿美日聯合聲明涉華表述 中方約見日公使提出嚴正交涉

▲ 美日聯合聲明提及涉華議題 中使館提出交涉、海警釣島巡航

針對日本和美國領導人會晤聲明多處提及涉華議題，外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐華使館首席公使橫地晃，就日方近日在華盛頓舉行的美日領導人會談、美日菲峰會期間的涉華消極動向提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

此前，中國駐日使館及駐美使館均作出回應，批美日抱持冷戰思維、搞小集團政治，在涉台、涉海、核武器政策等問題上對中方抹黑攻擊。此外，中國海警今日在釣魚島領海內巡航；今日起至5月31日0時，渤海部分海域將進行軍事演習。

中國駐日使館發言人表示，日美大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，這將推高衝突風險，威脅地區和平穩定。在軍事安全領域搞「小圈子」的做法完全是逆時代潮流而動，最終只會引火燒身。

發言人強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日美說什麼做什麼都改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實；台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，日方應恪守承諾、謹言慎行。

發言人指出，中方鄭重敦促日方尊重中國核心利益和重大關切，切實落實全面推進戰略互惠關係的重要共識，停止做以鄰為壑、干涉中國內政、損害中方利益的事，避免中日關係受到更大損害。

另外，中國駐美大使館發言人指，美日抱持冷戰思維、搞小集團政治，在涉台、涉海、核武器政策等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美日順應時代潮流，摒棄冷戰思維，停止干涉中國內政，停止搞針對中國的「小圈子」，停止破壞地區和平穩定大局。中方將堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。

中國海警今日發布信息稱，2502艦艇編隊今日在釣魚島領海內巡航，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。