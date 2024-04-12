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路透調查指內地首季GDP增4.6% 需出台更多刺激方案

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 7 小時前

最後更新： 4 小時前

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路透調查指內地首季GDP增4.6% 需出台更多刺激方案

路透社週四（11日）公布的一項調查顯示，盡管內地經濟近來出現某些穩定跡象，但今年一季度GDP增長率很可能僅為4.6%，這也是一年來最低的數據。因此，決策者們持續面臨出台更多經濟刺激方案的壓力。

路透社就中國經濟發展的前景與預測，一共對86位經濟學家作了調查，並取他們提供數據的中間值。調查發現，中國今年全年GDP增長率與去年相比預計也在4.6%。去年中國經濟成長率為5.2%，而今年官方設定的目標是5%左右。

不過經濟學家們預測，中國經濟增長明年會更慢，估計只有4.4%。

去年最後一個季度的GDP增長5.2%，而今年第一季度的增長率預期是去年第一季度以來的最低數據。路透社表示，這說明盡管今年1、2月的采購經理人指數（PMI）、零售和出口數據都超出預期，但中國經濟的內在困難仍然很嚴重。

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受訪經濟學家認為，中國經濟第二季度的增長將上升到5.0%，但決策者們必須努力提振信心和需求。

路透社說，內地經濟自疫情解封後反彈乏力，房地產行業整體萎靡不振、地方政府債台高築以及私營企業捂著錢袋子不花錢都是重要原因。

內地首季GDP數據將於下週公佈。
 

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