▲ 美日菲聯合聲明 籲中國遵守南海仲裁裁決

美國、日本及菲律賓舉行首腦峰會，聯合聲明提到，對中國在南海的危險和侵略行為表達嚴重關切，也對南海填海島礁的軍事化和非法海事主張感到關切。聲明中呼籲中國遵守南海仲裁裁決。中國外交部發言人毛寧表示，美方有關說法背離基本事實，惡意攻擊指摘中方，中方對此強烈不滿，堅決反對。

毛寧批評美方抱守冷戰思維，動辄以雙邊同盟條約威脅他國，嚴重違反聯合國憲章，破壞地區穩定，有關國家為一己之私與域外勢力沆瀣一氣，甘做域外勢力的「遏華」棋子，終將成為棄子。

毛寧指出，中國對包括仁愛礁在內的南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國對釣魚島及其附屬島嶼同樣擁有無可爭辯的主權，中國根據國際法，在東海南海的行動合理合法，無可指摘。

她稱，中方堅決反對有關國家在南海橫行霸道、炫耀武力，假借航行和飛越自由的名義，侵犯中國主權安全和發展利益，重申「南海仲裁案」所謂裁決非法無效，強調中國在南海的領土主權和海洋權益，在任何情況下不受該裁決影響。

毛寧強調，中方繼續維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，繼續同地區國家一道維護南海和平穩定的決心堅定不移。

拜登重申美國對日菲的同盟承諾

在涉海方面，聲明提到，美國和日本持續支持菲律賓海岸防衛隊的能力建設，包括日本已向菲律賓提供12艘海岸防衛隊船隻，並計劃再提供5艘船。

聲明中說：「我們對非法、未報告及不受規範的捕撈活動感到憂慮。我們支持菲律賓和日本漁民追求傳統生計的能力。」

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為建立區域能力應對非法、未報告及不受規範的捕撈、跨國犯罪，以及其他海上挑戰構成的威脅，美日菲計劃為該地區夥伴國家提供海上執法培訓與支援。

美國總統拜登在聲明中重申美國對日本和菲律賓堅若磐石的同盟承諾，指美國對日菲雙方的同盟「數十年來一直協助維護印太地區和平與安全」。

直指中國 籲中國遵守南海仲裁裁決

聲明中提到，對中國在南海的危險和侵略行為表達嚴重關切，也對南海填海島礁的軍事化和非法海事主張感到關切。堅決反對在南海危險、強制使用中國海警和海上民兵船，以及干擾其他國家開發利用近海資源的行為。

聲明重申對中國一再阻撓菲律賓船隻行使公海航行自由並中斷菲律賓對仁愛暗沙補給線的嚴重關切，指「這些行為構成危險和破壞穩定的行為」。

這份聲明並呼籲中國遵守海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年的南海仲裁裁決，指該裁決認定仁愛暗沙位於菲律賓專屬經濟海域內，是「具有法律約束力的最終裁決」。

美日菲三國在聲明中也提到，對東海局勢表達嚴重關切，重申強烈反對中國透過武力或脅迫單方面改變東海現狀的任何企圖。

在台海方面，聲明中說，台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素，「認定我們對台灣的基本立場沒有改變，呼籲和平解決兩岸問題」。

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