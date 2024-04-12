▲ 內地3月出口轉跌7.5% 進口跌1.9% 均差過預期

內地公佈一季度外貿數據。按美元計，3月出口轉跌7.5%，降幅創七個月最大，進口按年減1.9%，均差過預期。3月貿易順差585.5億美元。分析人士認為，出口主要受2023年同期高基數、工作日減少，以及出口商品價格下跌拖累。內地需要更多系統性、有針對性的政策刺激，以實現其雄心勃勃的經濟增長目標；不過，從出口量來看，一季度表現已是相當強勁。

海關總署表示，總的來看，一季度外貿開局有力、起勢良好，為實現全年「質升量穩」目標打下堅實基礎。當前，國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰，這些都將給內地外貿帶來更大考驗。但內地經濟基本面持續向好，外貿的綜合競爭優勢更加鞏固，進出口持續向好具有堅實支撐。

關於二季度形勢，總的看，地緣政治緊張局勢和貿易保護主義等不利因素仍存，給外貿帶來一定困難和挑戰。但當前外貿發展也有不少有利因素，全球貿易正呈現出趨穩改善的跡象，預計二季度內地進出口持續向好，上半年基本保持在增長通道。

不認為PPI下跌意味產能過剩

有記者提問稱，「有分析認為，生產者價格較2023年水平持續下降的事實證明中國生產商產能過剩，因為這表明廠商正在削減和銷售過程中的成本」，海關總署表示，不認為生產者價格下跌就意味著所謂的產能過剩。

海關總署表示，產品價格下跌往往與原材料價格波動、技術更新迭代、生產商主動讓利等多種因素有關。企業通過不斷地研發創新，運用新技術、新工藝，提高產品品質的同時，有力降低生產成本，不斷拓展向下游讓利的空間。

凱投宏觀表示，盡管出口額降幅大於預期，但凱投測算顯示，出口量仍創歷史新高。鑑於發達經濟體的消費者支出正在降溫，且去年出口價格大幅下跌帶來的推動力正在消退，今年中國出口量增速料將繼續放緩。測算顯示3月進口量小幅下降，但由於中國財政政策支持提振了大宗商品需求，未來幾個月進口量可能會反彈。

至於3月出口低於預期的原因，澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認為，一是去年高基數；二是工作日效應今年3月工作日比去年少兩天；三是紅海危機打亂供應鏈，訂單在1月提前釋放。

由於出口價格現兩位數跌幅，3月出口下降並不意味著出口數量減少，合計一季度出口數量增幅在8%左右，預計貢獻一季度GDP大約1%；相比之下，去年貢獻-0.3%。