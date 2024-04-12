  • 25°C
香港時間 : 2024413日 (週六) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務部等14部門印發方案 推動消費品以舊換新

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 9 小時前

分享：

分享：

商務部等14部門今日（12日）印發《推動消費品以舊換新行動方案》，從乘用車、家電及舊房裝修方面出招促消費。國家發改委稍早前表示，中央財政資金將提供資金支持。

方案提出，對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼；金融機構可自主確定自用汽車貸款首付比例；完善充（換）電、停車、智慧交通等基礎設施；實施二手車交易反向開票政策；推廣上門收車服務模式。

中央財政安排現代商貿流通體系建設、縣域商業體系建設等資金支持廢舊家電等再生資源回收體系建設；鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼；支持家電企業對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠。

同時，鼓勵各地支持開展舊房裝修、廚衛等局部升級改造和居家適老化改造，促進智能家居消費。

在昨日（11日）召開的政策吹風會上，國家發改委表示，推進大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，並促進節能降碳。發改委介紹到2027年的具體目標，包括報廢汽車回收量比2023年增約一倍，二手車交易量比2023年增45%，廢舊家電回收量比2023年增30%左右。

發改委明確表示，中央投資、中央財政資金等對大規模設備更新和消費品以舊換新有資金支持，當前各地政府亦在研究結合實際財力情況給出資金支持。

內地新能源車產能過剩 經濟學家：今年掀最慘烈價格戰

 

 

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 可持續發展 經濟數據表現 汽車 家居 新能源 家電 著數優惠 金融機構 中華人民共和國商務部

上一篇文章

中國3月社融增量4.87萬億元 較上年同期少約5142億元

下一篇文章

在岸人民幣跌至7.2378 創近五個月新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款