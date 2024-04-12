商務部等14部門印發方案 推動消費品以舊換新

商務部等14部門今日（12日）印發《推動消費品以舊換新行動方案》，從乘用車、家電及舊房裝修方面出招促消費。國家發改委稍早前表示，中央財政資金將提供資金支持。

方案提出，對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼；金融機構可自主確定自用汽車貸款首付比例；完善充（換）電、停車、智慧交通等基礎設施；實施二手車交易反向開票政策；推廣上門收車服務模式。

中央財政安排現代商貿流通體系建設、縣域商業體系建設等資金支持廢舊家電等再生資源回收體系建設；鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼；支持家電企業對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠。

同時，鼓勵各地支持開展舊房裝修、廚衛等局部升級改造和居家適老化改造，促進智能家居消費。

在昨日（11日）召開的政策吹風會上，國家發改委表示，推進大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，並促進節能降碳。發改委介紹到2027年的具體目標，包括報廢汽車回收量比2023年增約一倍，二手車交易量比2023年增45%，廢舊家電回收量比2023年增30%左右。

發改委明確表示，中央投資、中央財政資金等對大規模設備更新和消費品以舊換新有資金支持，當前各地政府亦在研究結合實際財力情況給出資金支持。

內地新能源車產能過剩 經濟學家：今年掀最慘烈價格戰