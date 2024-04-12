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中國3月社融增量4.87萬億元 較上年同期少約5142億元

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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人民銀行公佈，一季度，社會融資規模增量累計為12.93萬億元，較上年同期少1.61萬億元。據此計算，3月單月社會融資規模增量為4.87萬億元，超預期，較上年同期少約5142億元。

人行公佈，一季度，社會融資規模增量累計為12.93萬億元，較上年同期少1.61萬億元。 其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.11萬億元，按年少增加1.59萬億元。

3月末社會融資規模存量為390.32萬億元，按年增長8.7%。 其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為244.59萬億元，按年增9.2%。

一季度，人民幣貸款增加9.46萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.33萬億元，其中，短期貸款增加3,568億元，中長期貸款增加9,750億元；企（事）業單位貸款增加7.77萬億元，其中，短期貸款增加2.97萬億 元，中長期貸款增加6.2萬億元，票據融資減少1.5萬億元；非銀行業金融機構貸款增加2,336億元。

一季度人民幣存款增加11.24萬億元。 其中，住戶存款增加8.56萬億元，非金融企業存款增加2,225億元，財政存款減少2,855億元，非銀行業金融機構存款增加1.56萬億元。

3月末，廣義貨幣(M2)餘額304.8萬億元，按年增長8.3%。 狹義貨幣(M1)餘額68.58萬億元，按年增長1.1%。 流通中貨幣(M0)餘額11.72萬億元，年增11%。一季淨投放現金3766億元。
 

 

 

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