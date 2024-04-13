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美情報指中國擴大向俄出售武器零件 中方批詆譭

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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美情報指中國擴大向俄出售武器零件，

美國官員向媒體表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國便擴大對俄出售可用於生產導彈、坦克等武器的零件，包括了去年九成的微電子產品都是來自中國。

兩名資深官員周五（12日）向向媒體簡報已解密的情報分析指，俄羅斯去年約90%的微電子產品來自中國，前者利用這些零件製造導彈、坦克和飛機。同年第四季度，俄羅斯約9億美元的機床進口中，近70%來自中國。俄國海關的資料亦顯示，從中國的半導體進口額從2021年的2億美元急升至前年的5億美元以上。

官員指出，中國一直在向俄羅斯提供無人機發動機和巡航飛彈渦輪噴氣發動機，同時協助其改善其衛星和其他用於戰爭的太空技術，以及提供戰場的衛星影像。中國出手相助的時間很可能是戰爭初期，當前能轉戰局的關鍵，就是說服中國停止幫助俄國重整軍備，如無前者提供零件，俄國的戰力將難以持續。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方沒向任何一方提供武器，也不是烏克蘭危機的製造者或參與者。中俄正常貿易不應受到干預或限制，敦促美方不要詆譭中俄正常關係。

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