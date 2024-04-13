中國駐菲使館：菲方如要對話緩和局勢 須停止挑釁

▲ 中國駐菲使館要求菲律賓在南海停止挑釁。

美日菲舉行三邊峰會後，中國駐菲律賓大使館表示，如果菲方真正想通過對話溝通緩和仁愛礁局勢，關鍵是要重信守諾、遵守共識、停止挑釁。

使館發言人表示，菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期坐灘侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方要求菲方盡快拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施原狀。在拖走軍艦前，如菲需要提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報下允許實施運補。

如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。

促澳洲尊重中國南海主權

另外，中國駐澳洲大使館亦回應了澳洲對南海的聲明，指仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。澳洲方面應正確理解並遵守包括聯合國憲章、聯合國海洋法公約在內的國際法，切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益。

發言人強調，造成仁愛礁當前局勢的原因，是菲律賓違背承諾，拒不拖走仁愛礁非法坐灘軍艦，並矢口否認上屆特政府同中國達成的協定，肆意侵權挑釁。