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深圳豆腐渣人才房 窗台用發泡膠填充一踩即冧

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撰文： 陳建錫

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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安居峰景苑是深圳重點人才安居工程項目。

深圳龍華區首個人才房項目被踢爆是豆腐渣工程，不但建築材料與合約不符，窗台更用發泡膠填充。涉事發展商本周稍早宣稱，質量問題已動態整改近七成。

該個名為安居峰景苑的樓盤位於龍華區的觀湖街道，作為全市的重點人才安居工程項目，於去年3月接受認購，不到一個月，224個單位賣出98%。不過，該樓盤近日交樓後，卻被發現一系列嚴重質量問題，包括窗台用發泡膠填充、大門材料與合約完全不符、窗戶和天花板漏水、外墻附著式腳手架螺桿洞未封等。

業主劉先生向媒體透露，考慮到該個樓盤是龍華區首個人才房，他曾以為質量方面肯定不會差，沒想到問題很多，「早在查驗期間，多位業主就發現房屋存在飄窗空鼓、鋼筋外露、孔洞較多等問題，也向開發商反饋多次......他們（發展商）說收到已反饋，但是事情過去幾個月了，一直沒人來整改」。

事件被廣泛報道後，市住房和建設局介入調查，發展商深圳市龍華人才安居有限公司亦承認質量問題，表示向每戶補貼現金逾2萬元人民幣，還有免收兩年物業管理費、代付日常專項維修資金兩年、免收停車費一年，房屋外窗、外墻、防水等保修期延長5年等措施。 截至上周底，已收集質量問題已動態整改68.2%

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