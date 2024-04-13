華為新notebook用Intel AI芯片 美議員批管制不力

▲ 華為新手提電腦搭載Intel的AI芯片。

華為本周發佈使用Intel Core Ultra 9處理器（CPU）的MateBook X Pro，美國共和黨議員指事件不可接受，批評拜登政府允許被制裁的華為「開綠燈」。

Intel Core Ultra處理器去年年底發佈，其基於Intel 4製程技術，相比過往的產品，具備更先進的對人工智能（AI）的處理能力。路透社引述一名知情人士稱，這些芯片是在現有許可證下發貨的。該消息人士和另一位人士說，這些芯片不包括在華府最近所更新的、對中國出口AI芯片的廣泛限制之中。

共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）在社交媒體平台X上發文稱，華為新發佈的手提電腦，清楚地表明了美國商務部正允許該公司取得美國最新的芯片，「拜登政府允許我們最大的戰略對手獲得美國的尖端技術，從而積極致力於破壞美國的國家安全，這是不可接受的」。

眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）則表示，政府的審批必須停止，「兩年前我被告知將停止向華為發放許可證，今天看來並沒有改變」。

美國商務部拒絕發表評論。華為、Intel無回應置評請求。