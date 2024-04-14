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朔爾茨抵達重慶 後日晤習近平和李強

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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德國總理朔爾茨今日（14日）上午抵達重慶，展開一連三日的訪華行程。後日（16日），他將抵達北京，和中國國家主席習近平、總理李強會晤。

今日上午，朔爾茨乘坐的專機抵達重慶，這是他自就任總理以來第二次訪華，也是今年首位訪華的西方大國領導人。中國駐德國大使吳墾及重慶市副市長張國智到機場迎接。

此次朔爾茨攜環境、農業、交通3名內閣部長作為代表團成員一同訪華，此外，由西門子、寶馬、平治等重量級企業的相關負責人組成的經濟代表團也隨同訪華。

德國政府發言人表示，朔爾茨抵埗後，以最強烈的措辭譴責伊朗向以色列發動攻擊。消息人士指，朔爾茨在前往重慶期間一直留意中東局勢；德國官員又指，北京可在緩解中東局勢迅速升級方面發揮積極作用。 

朔爾茨今日參觀德國汽車零部件供應商博世(Bosch)位於重慶的氫燃料電池工廠，明日轉上海，與德國企業高管舉行會談，並在一所大學發表演講。朔爾茨周二將在北京，與習近平和李強會面，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。

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