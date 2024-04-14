國安部公佈案件：間諜偷水稻種子、大學生翻牆加入反華政黨

國家安全部公布四起危害中國國家安全典型案件，包括境外企業竊取中國稀土領域國家秘密、竊取中國稻種及製種技術的案件，以及大學生「翻牆」上網後不慎加入境外反華政黨的案件。

境外間諜情報機關 竊取中國稻種及製種技術

朱某某，原為國內某農業科技公司總經理，為撈取個人經濟利益，朱某某與境外間諜情報機關建立所謂「合作」關係，並對境外間諜情報機關的要求「來者不拒」，以「合作製種」名義，先後向對方違規出售5種親本稻種，獲得超出正常售價的回報。

為了進一步拓展所謂「業務」，朱某某又創辦一家新的農業科技公司，通過這家公司，繼續向境外大量出賣中國優質親本稻種。

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經國家相關保密部門鑑定，朱某某向境外非法提供的種子為情報。依據《中華人民共和國刑法》，國家安全機關依法對朱某某採取刑事強制措施。

2024年1月，安徽省合肥市中級人民法院以「為境外非法提供情報罪」判處朱某某有期徒刑1年6個月。此外，國家安全機關還依法對其余17名涉案對象給予行政處罰，並對涉案企業深挖細查，進一步查明個別國內種業企業長期以來罔法逐利，持續大量向境外國家非法出售中國各類優質種源情況，有效消除了中國糧食領域重大安全隱患。

「翻牆」上網 大學生不慎加入境外反華政黨

宋某是某高校在校學生，在瀏覽國外網站時，網頁給他推送了一個廣告鏈接，引導他跳轉到某反華政黨官方網站。出於好奇和獵奇的心態，也為了能夠免費瀏覽該網站的新聞，宋某按照網站提示，申請加入該政黨，並填寫姓名、電話號碼以及郵箱等個人信息。

注冊後，宋某陸續收到來自該反華政黨發送的電子郵件，內容大多為介紹該政黨的政治綱領以及近期反華活動的情況，並邀請宋某以志願者身份幫助該政黨進行拉票、籌款等活動。除了加入該反華政黨，宋某還關注多個境外反華賬號，對相關反華內容進行瀏覽、轉發和評論。

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國家安全機關依法對宋某進行行政詢問，並根據《中華人民共和國反間諜法》相關規定，給予宋某警告的行政處罰決定，並出具行政處罰決定書。