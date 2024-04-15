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央視回顧十大間諜案 梁成運懺悔勸華人別信美國

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 10 小時前

最後更新： 5 小時前

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今日（4月15日）是中國全民國家安全教育日，央視前一天播出專題片，回顧中共二十大以來破獲的十大間諜案，包括被指充當美國間謀30多年、去年5月被以間諜罪判處無期徒刑的美籍港人粱成運的案件。梁在鏡頭前公開懺悔：「“我很後悔，我想告訴所有的華人、中國人，他們（美方）的甜言蜜語是假的。」

節目稱，梁成運在1989年與美國間諜情報機關與梁成運正式簽訂協議，成為美國當局的線人，並在同年取得美國國籍。隨後，美國為梁虛構了豐富的履歷，包括他在英國就讀大學、在聯合國擔任官員等，還指揮他通過捐款等方式在多個華僑社團中任職，甚至赴中國開展慈善捐款，設法將其打造為「愛國慈善家」。

期間，梁在美國通過貼靠刺探、監控竊密、釣魚執法等手段，從中國駐美機構和人員處獲取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。進入中國境內，他則頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸各界人士刺探搜集情報。30多年間，梁為美國間諜情報機關搜集了大量涉華情報，被美方授予「功勳獎牌」。

專題片還披露了多個案例，例如黄宇案、鄭宇欽案等。

 

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