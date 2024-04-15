▲ Intel考慮推出中國特供版Gaudi 3 AI芯片。

美國芯片製造商英特爾（Intel）據報準備推出「中國特供版」的Gaudi 3人工智能（AI）芯片，性能方面同樣將大幅削弱，以符合美國的出口管制政策。

綜合內媒報道，Intel的 Gaudi 3 白皮書介紹兩種獲准在中國銷售的型號，這兩款專為中國製造的處理器為HL-328和HL-388，採用OAM和PCIe外形規格，分別於6月和9月上市。規格上，中國特供版與原版具有相同的96MB SRAM片上記憶體，128GB HBM2e高頻寬記憶體，擁有PCIe 5.0X16接口和解碼標準。

但由於美國的出口管制，高性能AI的綜合運算性能（TPP）需要低於4,800才能出口至中國，意味中國特供版的16bit性能不能超過150 TFLOPS（每秒浮點運算次數）。作為對比，原版Gaudi 3在FP16／BF16上可達到1,835 TFLOPS，較Nvidia的H100在大模型訓練快40％、推理能效高50％。

媒體推算，中國特供版需要大幅削減核心數量和工作頻率才能符合美國政策的要求，AI運算性能可能要比原版降低約92%。

業界認為，中國特供版Gaudi 3性能大減後，加上當前北京正全力支持國產芯片，中國市場是否對Intel這款產品感興趣需待觀察。