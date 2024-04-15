▲ 中方指美情報機構炒作中國網攻威脅 以換取政府撥款

在第9個全民國家安全教育日之際，官方公佈多起國外機構抹黑中國或偷竊中國機密的案例。官媒新華社最新公佈，國家計算機病毒應急處理中心發布報告，揭露美國情報機構以「中國網絡攻擊威脅」為借口，換取美國政府撥款。

在北京，外交部發言人林劍表示，根據報告，「伏特颱風」黑客組織實際上是沒有國家和地區支持背景的勒索病毒網絡犯罪團伙「暗黑力量」。種種跡象顯示，美國情報機構、網絡安全企業為獲取國會預算撥款和政府合同，合謀拼湊所謂證據，散布中國政府支持對美國網絡攻擊的虛假信息。

林劍批評，美國一些人「賊喊捉賊」，把網絡攻擊溯源當成打壓中國的工具，將網絡安全問題政治化，嚴重侵害中方合法權益。中方敦促美方立即停止對中國的網絡攻擊，停止對中國的污蔑抹黑。

中國調查技術團隊：指控缺乏證據，純屬栽贓陷害

國家計算機病毒應急處理中心發布名為「伏特颱風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動」的報告。

今年2月1日，美國眾議院舉行了一場所謂「中國網絡攻擊威脅」的聽證會，該會議主要圍繞2023年5月被美國微軟公司披露的「伏特颱風」黑客組織展開討論，微軟公司聲稱該黑客組織「具有中國政府支持背景」，稱其對美國關鍵基礎設施發動了網絡攻擊並試圖進一步實施破壞，給美國國家安全造成嚴重威脅。針對這一指控，中國的聯合調查技術團隊進行了溯源分析後發現，相關指控缺乏證據，純屬栽贓陷害，目的是為打壓中國對外形象與發展。

央視回顧十大間諜案 梁成運懺悔勸華人別信美國

聯合調查技術團隊經過溯源分析認為，微軟公司和「五眼聯盟」國家報告中提到的病毒程序並沒有表現出明確的國家背景黑客組織行為特征，反而與勒索病毒網絡犯罪團伙的關聯程度更為明顯。在這種情況下，微軟公司和「五眼聯盟」國家僅憑受害單位和攻擊者的攻擊技戰術這些模糊的歸因因素，就把「伏特颱風」扣上所謂「中國政府支持背景黑客組織」的帽子，這樣的做法非常不嚴謹和不專業，背後必然有更深層次的原因。

國安部公佈案件：間諜偷水稻種子、大學生翻牆加入反華政黨

新華社指出，美國網絡安全企業當然希望美國聯邦政府的錢包越鼓越好，而且「中國威脅論」也成為這些企業開拓歐美市場最好的營銷廣告。最終，在2024年3月11日，拜登政府公布的2025財年預算申請文件中，聯邦政府在民事行政部門和機構的網絡安全預算達到了創紀錄的130億美元，較2024財年又提高10%。

就在微軟公司發布報告的前兩個月，也就是2023年3月24日，微軟公司獲得了美國國防部聯合作戰雲項目的第一批任務訂單。在美國流明科技公司發布有關KV僵屍網絡與「伏特颱風」存在關聯的分析報告的前一個月，2023年11月7日，美國流明科技公司剛剛贏得了美國國防信息系統局價值1.1億美元的五年期合同訂單。