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朔爾茨轉抵上海 今參觀德企廠房及見外商代表

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 8 小時前

最後更新： 5 小時前

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朔爾茨訪華首日在重慶參觀。

訪華之行第二日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周一（15日）上午轉抵上海，按行程規劃，他會在上海會見外貿商會代表，與同濟大學學生舉行討論會，並參觀德國企業科思創（Covestro）的創新中心。他周二（16日）會在北京與中國國家主席習近平、總理李強舉行會談，然後結束訪問。

朔爾茨昨日在訪華首站重慶，與重慶市委書記袁家軍、市長胡衡華會面。

袁家軍指，重慶位於中國西部，是超大規模城市，工業門類齊全，發展潛力大，目前正加速數位建設，持續提升超大城市治理現代化水準，中方願以朔爾茨今次訪問為契機，深化雙方物流、產業、文化等領域合作，為中德關係發展貢獻重慶力量。

朔爾茨指，重慶現代化建設趨勢良好，營商環境優越，給德方留下深刻印象，德方願繼續深化與重慶的友好交往，持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作，推動雙方合作邁向新台階。

袁家軍亦會見隨同朔爾茨訪華的德國經濟代表團。西門子、寶馬、平治等11間德國企業的高層出席，指重慶經濟社會發展態勢良好，市場空間廣闊，願立足與重慶良好合作基礎，加大在重慶投資和項目布局。

袁家軍指，期待廣大德企以此次參訪為重要起點，到重慶投資興業，深入推動數字經濟、汽車產業、先進材料、新能源等領域務實合作，強調重慶將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，全力做好服務保障。

 

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