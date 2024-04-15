▲ 新「國九條」發布 A股反彈 中字頭股票爆發

今日（15日）A股三大指數早盤V型反彈。滬指早盤一度跌破3000點，之後出現V型反轉，滬深股指午盤均漲超1.2%，創指漲超2%。午後短暫高位震盪後兩市快速跳水，漲幅收窄後反抽。截止收市，滬指報3057點，漲1.26%。深成指報9369點，漲1.53%。創指報1795點，漲1.85%。

從板塊看，中字頭全天強勢領漲，高股息陣營繼續推升，中國神華等多股再創歷史新高；白酒、金融、機械、基建表現搶眼；ST及微盤股全線下挫，黃金、小金屬、旅游、傳媒板塊集體走低。

Wind統計顯示，兩市及北交所共1226只股票上漲，4093只股票下跌，平盤有39只股票。

滬深兩市成交總額9971億元；兩市及北交所共有40只股票漲幅在9%以上，553只股票跌幅在9%以上。

Wind數據顯示，北向資金全天大幅淨買入81.08億元，單日淨買入額創1個月新高；其中滬股通淨買入38.92億元，深股通淨買入42.16億元。

4月12日，國務院印發《關於加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，是資本市場第三個「國九條」，也是此輪資本市場「1+N」政策體系中的「1」。「國九條」的發布調動了眾多投資者的情緒。中信證券認為，新「國九條」落地，夯實中國資本市場中長期健康發展的重要基礎，無論從短期還是中長期投資的維度，紅利策略的戰略配置價值都在增強。新一輪資本市場「1+N」政策體系框架逐漸清晰，改革重心轉向投資端，著力提高上市公司質量和投資者回報，夯實中國資本市場中長期健康發展的重要基礎，政策短期更有利於大盤風格和紅利策略。



國務院出台資本市場「國九條」：加大退市監管力度