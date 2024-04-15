▲ 朔爾茨與上海同濟大學學生交流 指須確保歐洲汽車有公平競爭

正在訪華的德國總理朔爾茨午間抵達上海同濟大學，與該校學生交流。他主張為中國汽車開放歐洲市場，但同時也表示必須確保歐洲汽車有公平競爭。

朔爾茨致辭時指，將在北京與中國領導人討論維護和平與安全的問題，又指德中互惠合作與對話與日俱增，很多中國學生到德國學習，前往中國的德國學生也在增加。

據路透社報道，朔爾茨還提到：「在某個階段，德國和歐洲也會輸入中國汽車。唯一必須始終明確的是，必須有公平競爭。換句話說，不存在傾銷、產能過剩及侵犯版權的問題。對建立生產設施不應該有官僚主義障礙，德國不希望德企在中國受到限制，德方同樣也不會設限」。

朔爾茨又表示，小國不應生活在對大國的恐懼之中，並稱不應以武力改變邊界。

朔爾茨2011年出任漢堡市長期間亦曾到訪同濟大學，今次是相隔13年再次到訪。

同濟大學前身為德國醫生創辦

同濟大學與德國可謂淵源頗深，學校前身是1907年德國醫生寶隆（Erich Paulun）在上海創辦的德文醫學堂，校內有眾多與德國交流的學習項目。

公開資料顯示，1891年，德國海軍隨艦醫生寶隆來到上海。他看到上海流行霍亂、傷寒、瘧疾等疾病，並且缺醫少藥，決定離開海軍來上海開設診所。他先回到德國繼續進修醫學，提高外科水平，並籌集資金，於1893年再次來到上海，就在當時的上海德國教堂附近設立診所，並與在上海的幾名德國醫生一起發起了「德醫公會」。

1899年，「德醫公會」營業不振，寶隆通過中國實業界、德國公司及私人募捐到一筆資金準備籌建一所醫院。當時德國駐上海總領事克納佩（W. Knappe）派領事館參贊費舍爾（P. D. Fischer）與上海的中國官員上海道扎飭善堂協商，上海道決定把座落在張家濱新馬路（今鳳陽路）旁的一塊地，用於籌辦醫院。

朔爾茨轉抵上海 今參觀德企廠房及見外商代表

1900年前後，由寶隆創辦的「同濟醫院」正式掛牌。醫院的醫師大都是「德醫公會」成員。他們白天忙於經營自己的診所，只有傍晚到醫院看門診、動手術。寶隆看到醫院裡的醫療力量不足，計劃在院內設立一所德文醫學堂，招收中國學生，以培養施診醫生。這個計劃得到德國駐滬總領事以及德國政府高等教育司的支持。1906年，他們設立了一個支持醫學堂開辦的基金會，得到了德國「促進德國與外國思想交流的科佩爾基金會」的協助，籌集到一批醫科書刊及新式的外科手術電動器械等物品。1907年10月1日，德文醫學堂舉行了開學典禮。這就是同濟大學的前身。

一直保持濃郁的德國特色

從1907年到1952年，同濟大學是在德國教育的濃厚氛圍和傳統中成長起來的，為當時的中國培養了一批「德國通」。1979年後，同濟大學經鄧小平、李先念和方毅等七位副總理集體批示，重新恢復作為中國大學對德交流的窗口。在之後的十幾年裡，該校有一半以上的學生以德語作為第一外語；每一任的德國總理或總統訪華，都要到同濟大學視察或發表演講。在今天的德國，幾乎到處都有同濟大學畢業生，也到處都有與同濟大學有關的學術交流機構。