馬朝旭唔伯恩斯等 促美不得搞陣營對抗

據外交部「寬廣太平洋」官微，外交部副部長馬朝旭今日（15日）會見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）、美國國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）。外交部美大司司長楊濤同美方舉行會談。

雙方按照兩國元首三藩市會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了坦誠、深入、建設性的溝通，就中東、烏克蘭、朝鮮半島核等國際和地區熱門議題交換了意見，一致同意繼續落實好「三藩市願景」，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係。

中國就美近期針對中國推進「印太戰略」，在中國周邊採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子和攪亂南海形勢表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。 中方闡明了在台灣、經貿科技、人文交流等議題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中國企業無理制裁，停止對華經貿科技打壓。

美國國務院早前表示，康達14日起一連三日訪問中國，貝莎蘭隨行。兩人將與中國官員會面，作為「持續努力保持兩國開放的溝通渠道和妥善管理競爭的一環」。

