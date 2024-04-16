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3月內地樓價按年降幅擴大 按月降幅略收窄

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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3月份，內地70個大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各線城市商品住宅銷售價格按月降幅略有收窄、按年降幅擴大。

按月看，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.5%，廣州和深圳分別下降0.7%和0.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降0.3%和0.4%，降幅均與上月相同。

一線城市二手住宅銷售價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.4%、0.3%、1.0%和1.0%。二、三線城市二手住宅銷售價格均下降0.5%，降幅均比上月收窄0.1個百分點。

按年看，一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降1.5%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.8%和4.3%，廣州和深圳均下降5.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降2.0%和3.4%，降幅比上月分別擴大0.9和0.7個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格按年下降7.3%，降幅比上月擴大1.0個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降6.4%、6.9%、8.6%和7.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格分別下降5.9%和5.7%，降幅比上月分別擴大0.8和0.6個百分點。

高盛：內地民營房企交樓面臨4萬億資金缺口

 

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