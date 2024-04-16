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內地一季度GDP按年增5.3%勝預期 創三個季度最高水平

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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國家統計局今日（16日）公佈一季度國民經濟運行情況。一季度GDP按年增5.3%，高於預期4.6%的增速，為三個季度最高水平；按季度增長1.6%，同樣勝過預期。

一季度，全國居民人均可支配收入11539元（人民幣，下同），比上年同期名義增長6.2%，扣除價格因素，實際增長6.2%。

在就業方面，一季度全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.3個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月和上年同月均下降0.1個百分點。

國家統計局表示，一季度國民經濟開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下較好基礎。但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。下階段要加大宏觀政策實施力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，一季度經濟與去年四季度相比，雖然市場預期較悲觀，但數據在逐漸回穩，各方面都較為平衡。3月份工業數據稍弱，可能受當月出口影響。

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