內地3月消費、工業按年增速均遜預期

國家統計局今日（16日）公佈一季度國民經濟運行情況。1至3月，城鎮固定資產投資按年增長4.5%，高於預期的4.1%。單計3月，社會消費品零售總額按年增長3.1%，低於預期的4.6%，按年增速創去年7月以來最低水平；規模以上工業增加值增長4.5%，低於預期的6%。

3月份，社會消費品零售總額39020億元，按年增長3.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額34968億元，增長3.9%。

3月份，規模以上工業增加值按年實際增長4.5%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。按月看，3月份，規模以上工業增加值比上月下降0.08%。1至3月份，規模以上工業增加值按年增長6.1%。

1至3月份，城鎮固定資產投資按年增長4.5%。

一季度新房銷售面積降近兩成

在房地產方面，1至3月份，全國房地產開發投資按年下降9.5%（按可比口徑計算）；其中，住宅投資下降10.5%。1至3月份，新建商品房銷售面積按年下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。新建商品房銷售額下降27.6%，其中住宅銷售額下降30.7%。

1至3月份，房地產開發企業到位資金25689億元，按年下降26.0%。其中，國內貸款下降9.1%；利用外資下降11.9%；自籌資金下降14.6%；定金及預收款下降37.5%；個人按揭貸款下降41.0%。