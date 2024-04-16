  • 28°C
香港時間 : 2024416日 (週二) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地3月消費、工業按年增速均遜預期

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

國家統計局今日（16日）公佈一季度國民經濟運行情況。1至3月，城鎮固定資產投資按年增長4.5%，高於預期的4.1%。單計3月，社會消費品零售總額按年增長3.1%，低於預期的4.6%，按年增速創去年7月以來最低水平；規模以上工業增加值增長4.5%，低於預期的6%。

3月份，社會消費品零售總額39020億元，按年增長3.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額34968億元，增長3.9%。

3月份，規模以上工業增加值按年實際增長4.5%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。按月看，3月份，規模以上工業增加值比上月下降0.08%。1至3月份，規模以上工業增加值按年增長6.1%。

1至3月份，城鎮固定資產投資按年增長4.5%。

一季度新房銷售面積降近兩成

在房地產方面，1至3月份，全國房地產開發投資按年下降9.5%（按可比口徑計算）；其中，住宅投資下降10.5%。1至3月份，新建商品房銷售面積按年下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。新建商品房銷售額下降27.6%，其中住宅銷售額下降30.7%。

1至3月份，房地產開發企業到位資金25689億元，按年下降26.0%。其中，國內貸款下降9.1%；利用外資下降11.9%；自籌資金下降14.6%；定金及預收款下降37.5%；個人按揭貸款下降41.0%。

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 中國市場 商品 貨幣政策 財政政策 內地物業 經濟數據表現 汽車 經濟 遜於預期

下一篇文章

內地一季度GDP按年增5.3%勝預期 創三個季度最高水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款