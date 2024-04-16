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習近平晤朔爾茨 籲客觀、辯證看待產能問題

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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習近平晤朔爾茨 籲客觀、辯證看待產能問題

今日是德國總理朔爾茨訪華第三日。中國國家主席習近平上午在北京釣魚台國賓館和朔爾茨會晤。習近平強調，中德互利合作不是風險，雙方要客觀、辯證看待產能問題。

習近平指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。雙方應該發揚互利共贏的鮮明特色，彼此成就。

他說，雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

習近平強調，中德之間沒有根本利益沖突，彼此不構成安全威脅，中德合作對雙方及世界都有利，中國對德政策保持高度穩定性和連貫性，雙方應該繼續以開放的胸襟密切交往，增進戰略互信，只要雙方堅持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏，兩國關係必將繼續行穩致遠。

朔爾茨表示，德方願同中方加強溝通協調，共同應對氣候變化等全球挑戰，致力於維護多邊國際秩序，促進世界和平與發展，不讚同對立對抗。德方反對保護主義，支持自由貿易。作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟同中國關係良好發展發揮積極作用。

二人亦討論烏克蘭危機、巴以衝突等問題。會見後，習近平同朔爾茨一起散步並共進午餐，就廣泛議題進一步深入交流。

朔爾茨與上海同濟大學學生交流 指須確保歐洲汽車有公平競爭

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