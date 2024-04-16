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國家統計局指一季度青年失業率略上升 未公佈具體數據

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 4 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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國家統計局指一季度青年失業率略上升 未公佈具體數據

青年失業問題是社會關注熱點之一。國家統計局副局長盛來運表示，從一季度情況來看，青年失業率略有上升，需高度關注。

盛來運表示，一季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.3個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月和上年同月均下降0.1個百分點。他說，中國就業形勢總體穩中向好、有所改善。對於就業問題，需要特別關注結構性矛盾，一方面是一線藍領工人、技術工人供不應求，另一方面是青年大學畢業生的就業壓力較大。

在青年方面，盛來運表示，今年新進入勞動力市場的大學畢業生是1176萬人，各級黨委政府非常重視，也積極為大學生就業創造有利條件。但從一季度情況來看，青年失業率略有上升，需高度關注。

盛來運直言他對中國的就業市場比較樂觀，中國的總量就業沒有問題。一方面，中國的經濟還在持續發展，GDP增長，蛋糕做大，需要勞動力。去年GDP總量126萬億元，增量為6萬億元，就會創造1000多萬個勞動機會。另一方面，中國在產業升級，服務業正快速發展。當前，工業隨著勞動力成本上升、自動化水平上升，工業領域的從業人員總量在下降，但服務業會吸納勞動力。當前服務業佔GDP比重已經達55%，未來服務業發展會增加中國經濟的就業彈性。

盛來運表示，從總體上來講就業有支撐，但是現在所要關注的就是結構性的矛盾：年輕勞動力不願到一線當工人，不願當產業工人，一線工人年齡越來越大。要解決這種結構性矛盾，需要人力資源的供求適配而不是錯配。

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