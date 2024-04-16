李強晤朔爾茨 籲德方放寬高技術產品對華出口限制

總理李強今日與德國總理朔爾茨會面，他表示，希望德方放寬高技術產品對華出口限制，客觀、辯證看待產能問題。

據央視新聞，李強指出，雙方要充分發揮中德政府磋商等各層級對話機製作用，統籌規劃、協調推進各項合作，推動雙邊貿易更加優化平衡發展，打造新能源汽車等合作新增長點，進一步擴大人員往來，更大力度支持地方、文體、科教等交流合作。

李強表示，中方將繼續為德國等各國企業在華投資興業提供更好營商環境。希望德方放寬高技術產品對華出口限制，採取切實措施，為在德中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。希望歐方秉持市場化和公平原則，審慎使用貿易救濟措施。

當日，李強與朔爾茨共同出席中德經濟顧問委員會座談會，並同與會企業家交流。中德兩國20多位企業家出席。

李強表示，當前中國經濟的回升向好態勢正在不斷鞏固增強。中國擴大高水平開放的決心不會變、步子不會停，將繼續縮減外資准入負面清單，落實好外資企業國民待遇。我們正在不斷調整優化數據跨境流動等方面的安排，將繼續常態化聽取外資企業意見，積極回應解決企業的合理訴求。

中方將持續採取務實舉措，讓包括德國企業在內的更多外國企業願意來、留得住、發展好。希望兩國企業家們積極做中德合作的推動者，同時發揮好橋樑紐帶作用，為增進兩國相互理解和信任貢獻力量。