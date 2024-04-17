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中美防長通話 董軍：軍事領域是防止重大危機發生的關鍵

國情動向

撰文： 尹航、陳建錫

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周二（16日）與中國防長董軍以視像方式舉行通話，討論中美國防關係、俄烏戰爭、南海局勢及台灣問題。董軍表示，軍事領域是穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。

董軍：對「台獨」分裂活動和外部縱容支持不會聽之任之

這是中美防長近18個月來的首次，亦是兩國去年恢復軍事接觸後最高級別的對話。

中國國防部今日公佈，董軍說，軍事領域是確保落實元首共識、穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。中美兩軍應探尋相處之道，在平等和尊重基礎上，構建不沖突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

董軍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損。中國人民解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之。當前南海形勢總體穩定，地區國家有意願、有智慧、有能力解決問題。美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護地區和平和中美兩國兩軍關係穩定。

五角大樓發聲明指，奧斯汀在通話中強調了國際法保障的航行自由，指美國繼續在國際法允許的範圍內，展開負責任及安全的飛行、航行活動。在台灣問題上，奧斯汀重申美國長期奉行的「一中政策」，表明維持台海兩岸和平與穩定的重要性。另外，奧斯汀還談到俄烏戰爭，並對北韓近期的挑釁表示擔憂。

一名五角大樓高官向媒體表示，美方認為開放的溝通管道，對避免任何形式的誤判及可能導致競爭升級為衝突行為非常重要，定期舉行兩軍會談是美方的優先事項。另一官員指出，本次通話是基於兩國元首去年三藩市會晤所達成的共識，是雙方恢復接觸的重要一步，預期今年內還會有更多的對話。

中美防長對上次正式對話已是2022年11月，時任中國防長魏鳳和在柬埔寨與奧斯汀會面。

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