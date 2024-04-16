中美防長18個月來首次通話 討論南海及台海局勢

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周二（16日）與中國防長董軍以視像方式舉行通話，討論中美國防關係、俄烏戰爭、南海局勢及台灣問題。這是中美防長近18個月來的首次，亦是兩國去年恢復軍事接觸後最高級別的對話。

五角大樓發聲明指，奧斯汀在通話中強調了國際法保障的航行自由，指美國繼續在國際法允許的範圍內，展開負責任及安全的飛行、航行活動。在台灣問題上，奧斯汀重申美國長期奉行的「一中政策」，表明維持台海兩岸和平與穩定的重要性。另外，奧斯汀還談到俄烏戰爭，並對北韓近期的挑釁表示擔憂。

一名五角大樓高官向媒體表示，美方認為開放的溝通管道，對避免任何形式的誤判及可能導致競爭升級為衝突行為非常重要，定期舉行兩軍會談是美方的優先事項。另一官員指出，本次通話是基於兩國元首去年三藩市會晤所達成的共識，是雙方恢復接觸的重要一步，預期今年內還會有更多的對話。

中美防長對上次正式對話已是2022年11月，時任中國防長魏鳳和在柬埔寨與奧斯汀會面。