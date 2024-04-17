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外資行上調今年中國GDP預估 瑞銀料年底匯率7.1至7.2

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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外資行上調今年中國GDP預估 瑞銀料年底匯率7.1至7.2

昨日公佈的中國一季度GDP按年增5.3%，高於預期，多間外資行上調對今年中國經濟增長的預估。國際貨幣基金組織（IMF）亦提到，IMF可能需要上調對今年中國經濟增長的預估。

  • 瑞銀將今年中國實際GDP增速預測從4.6%上調至4.9%
  • 澳新銀行將對今年中國GDP預估由4.2%上調到4.9%
  • 星展銀行將對今年中國GDP預估由4.5%上調到5%
  • 法國興業銀行將對今年中國GDP預估由4.7%上調到5%
  • 德意志銀行將對今年中國GDP預估由4.7%上調到5.2%
  • 摩根士丹利將對今年中國GDP預估由4.2%上調到4.8%
  • 高盛將對今年中國GDP預估由4.8%上調到5%
  • 花旗將對今年中國GDP預估由4.6%上調到5%

另外，在人民幣匯率方面，瑞銀將年底人民幣匯率預估由7調到7.1至7.2。

內地一季度GDP按年增5.3%勝預期 創三個季度最高水平

內地3月消費、工業按年增速均遜預期

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